Mercato Torino, tris di operazioni con Milan, Roma e Napoli. Piacciono Manuel Locatelli, Gregoire Defrel e Lorenzo Tonelli

Il Torino parla con Milan, Roma e Napoli per tre giocatori. Si tratta di Manuel Locatelli, Gregoire Defrel e Lorenzo Tonelli, uno per reparto. Nel prossimo calciomercato il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha intenzione di rinforzare la squadra in modo tale da dare a Walter Mazzarri una rosa per puntare all’Europa e quindi ecco spiegata la tripletta di operazioni con le big di Serie A. Tonelli non è una novità, dato che dai tempi dell’Empoli è nel mirino del Toro. Il Napoli può darlo via, Tonelli stesso accetterebbe di buon grado i granata.

Se per Tonelli l’affare sembra facile, per gli altri due bisogna fare valutazioni differenti. Locatelli, per esempio, potrebbe avere più spazio al Milan in caso di addio di Riccardo Montolivo. Non è titolare in rossonero, ma vorrebbe restare. Locatelli, però, potrebbe accettare una soluzione in prestito a Torino in modo tale da crescere ancora. Infine, secondo Tuttosport, torna di moda pure la pista Defrel. La punta della Roma è destinata a fare molta panchina in giallorosso, per questo il Toro gli offre la possibilità di fare il titolare. I costi dell’operazione sono alti, si inizierà a parlarne a breve con la Roma.