Mertens Chelsea, Lampard chiarisce: «Nessuna chance»

Mertens Chelsea, Frank Lampard chiarisce sul possibile arrivo del belga in Blues: «Non c’è nessuna chance»

Dries Mertens è stata più di un’idea per il Chelsea in questa sessione invernale di mercato. Il giocatore, in scadenza col Napoli, dovrebbe tuttavia rimanere in Campania almeno fino al prossimo 30 giugno.

In conferenza stampa Frank Lampard ha chiuso qualsiasi possibilità riguardo un possibile approdo del belga in maglia Blues: «Non c’è nessuna chance», la battuta concisa del tecnico inglese.