Mertens Inter: come mai sarebbe perfetto per Conte

L’Inter sta facendo sul serio per Dries Mertens. L’attaccante belga sarebbe funzionale per il sistema tattico di Conte

L’Inter sembra vicina a Mertens. L’attaccante belga sempre funzionale per il calcio di Conte, dove le punte sono fondamentali nella risalita del campo. Dopo un prolungato palleggio da dietro, i nerazzurri cercano di verticalizzare per gli attaccanti, sempre molto vicini tra di loro. Devono saper giocare spalle alla porta, dialogare tra di loro e premiare l’inserimento delle mezzali.

Con una prima punta forte fisicamente come Lukaku vicino a lui, più brava a fare da sponda, Mertens potrebbe esaltarsi. Si tratta di un giocatore molto tecnico sul breve, pulito quando deve fraseggiare sul breve con i compagni. Inoltre, come si vede nella slide sopra, è molto bravo a venire incontro e agire tra le linee. Non sarà giovanissimo, ma Mertens ha le caratteristiche giuste per far bene nel sistema di Conte.