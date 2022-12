Mertens: «Salernitana? Ecco perché ho detto no. E con la Lazio...»

Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, ha parlato a Il Mattino del calciomercato che l’ha visto coinvolto in estate

Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, ha parlato a Il Mattino del calciomercato che l’ha visto coinvolto in estate. Le sue dichiarazioni:

«Salernitana? Ci sono stati dei contatti con Iervolino che mi voleva. E’ stato bravo a instaurare un dialogo solo che non volevo vestire un’altra maglia in Serie A. Mentre con la Lazio di Sarri non c’è stata una possibilità concreta».