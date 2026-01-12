Mertesacker lascia l’Arsenal! Decisione ufficiale, quale ruolo occupava il tedesco e i motivi della separazione

Mertesacker lascia l’Arsenal! Quale ruolo occupava l’ex difensore tedesco e i motivi del suo addio ai Gunners.

È una notizia che chiude un capitolo fondamentale nella storia recente dell’Arsenal. Il club londinese si prepara a salutare una delle sue figure più iconiche, sia in campo che dietro la scrivania: Per Mertesacker. L’ex difensore centrale tedesco, oggi stimato dirigente, lascerà il suo incarico di responsabile dell’Academy (il settore giovanile) al termine della stagione in corso.

L’annuncio e le parole d’addio

La decisione è stata comunicata ufficialmente, scatenando un’ondata di affetto da parte dei tifosi dei Gunners. Mertesacker ha voluto spiegare la sua scelta con parole cariche di emozione: “L’Arsenal è e sarà sempre un club molto speciale per me, quindi è stata una decisione difficile. Sono molto grato al club per la fiducia che ha riposto in me”, ha dichiarato il tedesco.

Dal campo alla scrivania: un’eredità pesante

Mertesacker non è un nome qualunque dalle parti dell’Emirates Stadium. Campione del Mondo con la Germania nel 2014 e colonna della difesa dell’Arsenal per sette stagioni, aveva assunto la guida dell’Academy nel 2018, subito dopo il ritiro dal calcio giocato. Sotto la sua gestione, il vivaio di Hale End ha vissuto una nuova età dell’oro, producendo talenti che sono diventati l’asse portante della prima squadra. Il suo lavoro ha permesso di mantenere intatta quella linea diretta tra le giovanili e la Premier League che è il marchio di fabbrica del club.

Il futuro dei Gunners

Ora per l’Arsenal si apre una fase delicata: trovare un successore all’altezza. La dirigenza dovrà individuare una figura capace di proseguire il lavoro impostato da Mertesacker, garantendo continuità tecnica e valoriale. L’addio avverrà solo a giugno, permettendo una transizione morbida, ma il vuoto lasciato dal carisma del gigante tedesco sarà difficile da colmare.