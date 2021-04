Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suo futuro dopo la vittoria della Copa del Rey contro l’Athletic

Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suo futuro dopo la vittoria della Copa del Rey contro l’Athletic. Le sue dichiarazioni.

«È speciale essere il capitano del Barcellona. Un club in cui sono stato per tutta la vita. È molto speciale per me».