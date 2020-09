Messi: il papà è arrivato a Barcellona, presto l’incontro con Bartomeu. Le ultime

Oggi andrà in scena il tanto atteso incontro tra il papà di Messi e Bartomeu: ecco tutti gli scenari possibili

È il giorno della verità a Barcellona. Jorge Messi, papà della Pulce, è sbarcato alle 9 nella capitale catalana e in qualsiasi momento potrà incontrare Josep Bartomeu, presidente del Barça. Si preannuncia un faccia a faccia infuocato, perché le parti restano distanti e nessuno pare disposto a cedere di un millimetro.

Messi vuole cambiare aria e questo sarà ribadito nel vertice ma, secondo i media spagnoli, avrebbe aperto al dialogo. La Pulce sarebbe disposta a non esercitare quella clausola risolutiva che (a detta sua e dei suoi legali) gli consentirebbe di andarsene a costo zero a patto che il Barcellona accetti di cederlo a un prezzo e a condizioni accessibili. La possibilità che il numero uno blaugrana accetti l’addio della Pulce è prossima allo zero. Di certo ribadirà di non considerare valida quella famosa clausola risolutiva, a patto che il fuoriclasse argentino paghi la multa da 700 milioni che l’entourage del giocatore, al contrario, non ritiene più valida.

Quale scenario quindi? In Spagna non escludono che Messi possa rimanere fermo un anno se fosse costretto a rimanere a Barcellona. Lo scontro legale sarebbe la soluzione estrema in caso di rottura e rappresenta comunque lo scenario più sgradito a entrambe le parti. Sia per i tempi della Giustizia, sia per gli esiti incerti di quest’ultima, che esporrebbero il giocatore e il suo futuro club al pagamento di un indennizzo da capogiro. Ecco perché i club che sognano Messi al momento restano alla finestra senza esporsi.

In prima fila c’è sempre il Manchester City che avrebbe già trovato un accordo con il giocatore per l’ingaggio (cifre da capogiro, si parla di mezzo miliardo), ma che non ha intenzione di sborsare un euro per il cartellino. Poi ci sono gli spettatori interessati: non solo il Manchester City, ma anche Paris Saint Germain e Inter restano alla finestra, in attesa di scoprire se davvero l’impensabile, cioè l’addio di Leo al Barça, dopo vent’anni prenderà forma.