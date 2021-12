Da Messi a Messias, Greta e le plusvalenze d’educazione – Check Out

Settimana di Pallone d’Oro e palloni gonfiati come le plusvalenze tra le Top 5 news della settimana a cura della redazione di Calcio News 24

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Puntata con in copertina il caso Greta Beccaglia e la maleducazione della nostra società, ben certificata in qualche modo anche dal caos plusvalenze. Poi ancora gli epici scontri tra Ibrahimovic e Materazzi, l’assegnazione di un Pallone d’Oro 2021 che fa parecchio discutere e gli uomini del momento in Serie A, da Scamacca a Messias.

