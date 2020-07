Messi Ronaldo, la sfida infinita prosegue: Leo insegue CR7, mai nessuno è stato al top per così tanto tempo

Prosegue la sfida a distanza tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Il numero 10 del Barcellona è arrivato a quota 700 gol, i due si stanno sfidando colpo sul colpo da ben 14 anni.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, mai nessuno era riuscito a rimanere in alto per così tanto tempo. Tra capolavori in campo e gol la sfida eterna prosegue senza sosta.