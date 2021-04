Messias: «Sarebbe bellissimo giocare ancora con Simy. Sull'Inter...»

Junior Messias ha parlato a Repubblica alla vigilia del match contro l’Inter: queste le parole del fantasista del Crotone

SENZA TIFOSI – «L’unico vero dispiacere è che domani contro l’Inter, squadra fortissima, non ci sarà il nostro pubblico a sostenerci. In Serie B i nostri tifosi ci hanno dato una carica incredibile, ci hanno trasmesso la voglia di dimostrare il nostro valore. In qualche modo ci fanno sentire comunque la loro vicinanza anche ora, ma non è la stessa cosa. Abbiamo molto presto cominciato a essere ultimi, e psicologicamente non è una situazione facile da gestire. Soprattutto nel vuoto degli stadi, dove ciascuno deve trovare in sé le proprie motivazioni».

MOMENTO PIÙ BELLO IN SERIE A – «Il primo gol, col Cagliari, quinta giornata di campionato. È stata una liberazione segnare presto nel torneo, mi sono tolto un peso. Lo scorso anno in B avevo sofferto un po’, non riuscivo a segnare, la prima rete è arrivata solo alla penultima giornata»

SIMY – «Giocare ancora con lui? Sarebbe bellissimo. Abbiamo un grande rapporto anche fuori dal campo, ci terrei tantissimo. Per me è un fratello»,