Tutto è partito dai social, poi sono arrivate le interviste e gli autografi per Donicio Farid Rodriguez che ha ingannato i media sudamericani

Incredibile storia che arriva direttamente dal Messico. Donicio Farid Rodriguez. Un nome che probabilmente non vi dirà nulla, eppure il suo racconto ricorda vagamente il famoso film di Leonardo Di Caprio “Prova a prendermi”. Il 19enne messican ha ingannato tutti fingendo di essere un calciatore delle giovanili della Juventus. Tutto è iniziato sui social e in particolare su Instagram dove ha raggiunto in poco tempo 16mila follower postando foto e stories con la maglia bianconera. Nell’account, attualmente oscurato, è riuscito a pubblicare la foto del difensore portoghese della Primavera della Juve Joao Serrao sostituendola con la sua foto.

L’inganno ha suscitato l’interesse di diversi giornali argentini e messicani che gli hanno dedicato articoli e interviste per parlare della sua esperienza. Sembrava nata una stella, Donicio firmava autografi, scattava selfie e si intratteneva con i tifosi per raccontare la sua carriera in bianconero. Salvo poi redimersi e comunicare a tutti la verità della sua storia. Che il sogno di questo ragazzo messicano possa tramutarsi prima o poi in realtà?