Mido, ex attaccante di Tottenham e Roma, ha parlati ai microfoni di Elwatan Sport sul possibile addio di Leo Messi dal Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Goal:

«La cosa migliore che può capitare a Koeman è la partenza di Messi. Koeman non può costruire il suo impero con Messi negli spogliatoi. Koeman è stato il mio allenatore per due anni e mezzo e non importa quanto tempo sia passato, non riesce ancora a far fronte a giocatori dal carattere forte e non ha bisogno di un calciatore che abbia la sua opinione nello spogliatoio»