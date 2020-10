Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni: Ilicic verso la panchina

L’ultima volta che Josip Ilicic giocò in Champions League segnò quattro gol al Valencia. Oggi contro Midtjylland partirà in panchina

L’Atalanta debutta questa sera in Champions League affrontando in trasferta il Midtjylland nella prima giornata del Gruppo D.

Secondo Gazzetta dello Sport, il tecnico Gian Piero Gasperini non dovrebbe riproporre Josip Ilicic dal primo minuto come in campionato contro il Napoli.

In attacco spazio a Luis Muriel e Duvan Zapata con il Papu Gomez ad agire alle loro spalle.

MIDTIYLLAND (4-2-3-1): Hansen, Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander, Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Muriel, Zapata.