Mihajlovic: «Simpatizzo Napoli, ma stasera spero non vinca il migliore. Il tecnico del Bologna prima del Napoli

Sinisa Mihajlovic ha parlato a DAZN prima della gara col Napoli.

Le sue parole: «Si può dire che sia insolito che faccia il tifo per il Napoli nella corsa scudetto visto dove ho lavorato in precedenza. Ma ho simpatia per questo club: spero solo che oggi non vinca il migliore».