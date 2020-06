Mihajlovic, il Bologna pronto a blindarlo: contratto fino al 2023?

Il Bologna vuole blindare Sinisa Mihajlovic con un contratto che lo leghi ancor di più al club rossoblù: presto il rinnovo?

L’attuale contratto scade nel 2022, ma presto potrebbe arrivare la firma che lo legherà al Bologna ancora per altro tempo, almeno un anno in più. Sinisa Mihajlovic è il vero top player del club rossoblù, capace di far rialzare la testa alla squadra e trascinarla verso successi inaspettati.

Fenucci è stato chiaro e La Gazzetta dello Sport lo rimarca: potrebbe arrivare presto il rinnovo, almeno fino al 2023.