Mihajlovic: «Juwara? Più lo nominano e più non gioca» – VIDEO

Sinisa Mihajlovic, dopo la partita contro il Lecce, ha parlato del giovane attaccante del Bologna

«Siete fissati con Juwara. Più si parla di lui e io non lo faccio giocare e non lo porto neanche in panchina. Le sostituzioni si devono fare, c’erano giocatori stanchi. Ho messo gli esterni e un centrocampista fresco. Faccio i complimenti a Krejci perché è rimasto in campo nonostante l’infortunio. È stata una partita strana».