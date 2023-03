Milan, a Stefano Pioli il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello sport’

Stefano Pioli ha ricevuto a poche ora dal calcio d’inizio di Fiorentina-Milan il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello sport’

A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Milan, Stefano Pioli ha ricevuto il “Premio Costruiamo Gentilezza nello sport” ideato dal gruppo giornalisti sportivi della Toscana (Ussi Toscana) e dall’Associazione Cor et Amor: scelto il tecnico rossonero per i valori che porta nello sport anche nel ricordo di Davide Astori.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, a consegnare il premio c’erano il presidente Ussi Toscana, Franco Vannini in rappresentanza dell’Ussi, Gaia Simonetti, vicesegretario Ussi Toscana e Noemi Salvati, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza ed impegnata in progetti di sport e sociale. Presente anche Giancarlo Antognoni per un saluto all’allenatore.

