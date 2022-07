Milan, Abate: «Orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me»

Ignazio Abate, nuovo tecnico della Primavera del Milan, ha parlato della sua nuova avventura alla guida dei giovani rossoneri

Intervistato da Milan Tv, Ignazio Abate ha analizzato il suo nuovo incarico come tecnico della Primavera del Milan.

RITORNO A MILANELLO – «È stato bellissimo varcare questi cancelli, sapete cosa rappresenta questo Club per me, cosa ha rappresentato e rappresenta questo centro sportivo: sono contentissimo. Speriamo di meritarcelo tutti insieme».

NUOVO RUOLO – «Sono orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me. Ringrazio la società, da Paolo (Maldini, ndr), a Ricky (Massara, ndr) e Danzè. Soprattutto Angelo Carbone che l’anno scorso è stato il primo a credere in me e offrirmi questa opportunità. È una categoria molto importante, è un’avventura che va affrontata con grande serenità».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24