Milan, Allegri incoronato miglior allenatore di novembre in Serie A – Philadelphia Coach Of The Month

Allegri trionfa: miglior tecnico di novembre in Serie A, riconoscimento “Philadelphia Coach Of The Month”

Massimiliano Allegri ha conquistato il prestigioso riconoscimento “Philadelphia Coach Of The Month” per il mese di novembre in Serie A, un premio che certifica l’eccellente lavoro svolto dal tecnico rossonero e i risultati ottenuti dal Milan in campionato.

Il mese appena trascorso è stato decisivo per i rossoneri, capaci di consolidare il primato in classifica grazie a una serie di vittorie convincenti. La squadra ha mostrato grande solidità tattica e notevole capacità di reazione, riuscendo a gestire la pressione e a sopperire alle assenze con maturità. Emblematico il successo in rimonta contro il Torino, che ha evidenziato la forza mentale del gruppo.

Mister Allegri è il Philadelphia Coach Of The Month – novembre 🏆👔 pic.twitter.com/Z1vq3HqQO0 — Lega Serie A (@SerieA) December 12, 2025

Il riconoscimento, assegnato da una giuria di esperti, rappresenta un attestato alla leadership di Allegri, capace di valorizzare i singoli e mantenere alta la concentrazione della squadra con l’approccio “partita dopo partita”. Un segnale incoraggiante in vista delle sfide imminenti: dal mercato di gennaio, che sarà cruciale per rinforzare la rosa, agli impegni ravvicinati, con la Supercoppa come primo grande appuntamento.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

