Milan, numeri da scudetto: la squadra di Allegri corre a ritmo tricolore

Milan, i numeri parlano chiaro: la squadra di Allegri viaggia a un ritmo da vera pretendente al tricolore. Tutti i dettagli

I numeri non mentono e La Gazzetta dello Sport oggi li snocciola tutti: il Milan di Massimiliano Allegri, a metà della stagione 2025-26, sta viaggiando su ritmi che autorizzano sogni tricolore. Nonostante la prudenza del tecnico toscano, che continua a indicare il quarto posto come obiettivo stagionale, la classifica e le prestazioni dei rossoneri dicono altro. Dopo 17 giornate, il Diavolo ha conquistato 38 punti, ben undici in più rispetto allo stesso punto della passata stagione. Un dato emblematico che sottolinea il cambio di passo impresso da Allegri e dalla dirigenza, Furlani e Tare, che in estate hanno rivoluzionato la rosa.



L’analogia con il Napoli di Conte della scorsa stagione è evidente: entrambi i club, reduci da annate deludenti (l’ottavo posto del Milan nel 2024-25, il decimo del Napoli in quella precedente), hanno puntato su allenatori vincenti e su innesti di peso (Modric, Rabiot, Saelemaekers in rossonero; McTominay, Lukaku, Neres e Buongiorno in azzurro). Inoltre, entrambe le gestioni tecniche hanno rivitalizzato elementi in difficoltà (Maignan, Tomori, Loftus-Cheek da una parte; Meret, Di Lorenzo, Anguissa dall’altra). Il risultato è un’impressionante accelerazione, facilitata anche, per entrambi, dall’assenza delle coppe europee, che consente di concentrare le energie esclusivamente sul campionato.



La mano di Allegri si vede innanzitutto nella solidità difensiva: solo 13 gol subiti in 17 gare (contro i 17 dell’anno prima), 9 clean sheet e una sola sconfitta (alla prima giornata contro la Cremonese). La squadra ha assimilato in fretta i dettami tattici del tecnico, privilegiando la concretezza al bel gioco: 5 vittorie per 1-0 e 8 con un solo gol di scarto. Il cinismo è diventato un marchio di fabbrica: in ben 12 occasioni, il primo gol è arrivato al primo tiro in porta.

Dopo le difficoltà iniziali, anche il confronto con le “piccole” è stato superato: le vittorie contro Verona e Cagliari hanno cancellato i passi falsi pre-natalizi, lanciando il Milan nel lungo sprint scudetto contro Inter e Napoli. Oggi a Milanello riprende la preparazione in vista del match contro il Genoa, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva di 16 risultati utili consecutivi e mettere ulteriore pressione alle rivali. La seconda stella non è più un sogno proibito.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

