Milan, annunciato Stefano Cocirio come nuovo Chief Financial Officer

Il Milan ha annunciato di aver trovato il nuovo Chief Financial Officer del club, il comunicato dei rossoneri

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato la nomina di Stefano Cocirio come nuovo Chief Financial Officer del Club. Di seguito il comunicato dei rossoneri.

AC Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2018, a Chief Financial Officer del Club.

In qualità di CFO, con diretto riporto al CEO Giorgio Furlani, a Cocirio sono state conferite le deleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione di AC Milan, con l’obiettivo di rafforzare la struttura nel costante processo di crescita e sviluppo, partecipando attivamente alle decisioni manageriali strategiche.

Stefano Cocirio, 39 anni, doppia nazionalità italo-britannica, ha compiuto il proprio percorso formativo presso poli d’eccellenza nel campo dell’educazione economica e manageriale, conseguendo una laurea in economia e finanza presso la ESCP Business School e un Master in Business Administration presso Harvard Business School.

Manager dalla consolidata esperienza internazionale, Cocirio ha iniziato il proprio percorso professionale nell’ambito di importanti società di investimento e private equity, quali Credit Suisse e Apax Partners.

Nel 2015 entra in Elliott Advisors dove, negli ultimi anni, ha contribuito in modo sostanziale al percorso di risanamento e rilancio del Club rossonero, in qualità di Associate Portfolio Manager, per poi lasciare il fondo americano a fine 2022.

