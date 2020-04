Milan, arriva la smentita di Rangnick: «Nessun accordo, solo qualche contatto in passato»

Ralf Rangnick ha smentito ai microfoni di MDR di aver trovato l’accordo con il Milan per la prossima stagione. Le sue parole

Dopo tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, è arrivata la smentita ufficiale. Ralf Rangnick non ha trovato alcun accordo con il Milan per la prossima stagione. A dirlo è lo stesso Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, nel corso di una intervista rilasciata all’emittente tedesca MDR.

«Non c’è niente di vero su un mio accordo raggiunto con il club rossonero. C’erano stati dei contatti in passato ma niente di concreto».