Milan Aurier, aumenta il pressing dei rossoneri sul Tottenham. L’ivoriano piace più di Dumfries e ha già detto sì

Serge Aurier è l’obiettivo numero uno del Milan. I rossoneri – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sono in pressing sul Tottenham anche per via del sì da parte del giocatore.

L’ivoriano ha superato Dumfries e ha già dato il via libera. Ora bisogna trattare con la compagine londinese: ci sono circa 5 milioni in ballo, ma attenzione all’inserimento da parte del Bayer.