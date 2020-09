Allo Stadio San Siro, il terzo turno preliminare dell’Europa League 2020/21 tra Milan e Bodo/Glimt: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio San Siro di Milano, Milan e Bodo/Glimt si affrontano nel match valido per il terzo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021.

Sintesi Milan Bodo/Glimt 1-1 MOVIOLA

1′ Partiti – Milan che prova ad impostare con Calhanoglu pescato in area da Bennacer ma in posizione di fuorigioco.

5′ Occasione per Colombo – Calhanoglu salta con il controllo il diretto avversario e prova il filtrante per Colombo ma è bravissimo Sampsted ad intervenire anticipando il centravanti rossonero.

11′ Tiro di Calabria – Conclusione volante in diagonale del terzino, palla alta.

15′ Gol del Bodo/Glimt – Junker gira in rete dopo una bella azione di Hauge sulla sinistra.

16′ Gol del Milan – Calhanoglu trova il guizzo con un gran sinistro da fuori are che s’insacca all’angolino alto

20′ Tiro di Castillejo – Conclusione alta da fuori area dell’esterno spagnolo.

22′ Occasione per Bennacer – Calhanoglu serve in lob Bennacer nel cuore dell’area, il suo tiro è respinto in corner da Haikin.

25′ Tiro di Colombo – Assist di Castillejo per Colombo che si gira e tira! Haikin respinge in corner.

Milan Bodo/Glimt 1-1: risultato e tabellino

RETE: 15′ Junker, 16′ Calhanoglu

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. A disposizione: Tataturanu, Kalulu, Laxalt, Tonali, Diaz, Krunic, Maldini. Allenatore: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. A disposizione: Smits, Hoibraten, Foosnaes, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. Allenatore: Knutsen.

ARBITRO: Fran Jovic