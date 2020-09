Milan, Brahim Diaz: «Giocare qui è un privilegio, i tifosi mi apprezzeranno»

Il nuovo acquisto del Milan, Brahim Diaz, ha parlato attraverso il canale ufficiale rossonero della sua nuova esperienza

Brahim Diaz, nuovo acquisto del Milan, ha parlato della sua nuova esperienza ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni:

PRIME IMPRESSIONI – «Le mie prime impressioni da giocatore del Milan sono molto buone, si vede chiaramente che tipo di società sia con una grandissima storia. Giocare qui, per questo grande club, è un privilegio».

THEO HERNANDEZ – «Ancora non ho avuto l’opportunità di parlare con Theo Hernandez, però non appena mi unirò al resto della squadra a Milanello sono sicuro che mi accoglierà alla grande perché è stato anche lui a Madrid e ora è qui in Italia, sa cosa significa. Credo che mi adatterò facilmente perché il Milan mi sembra un gran gruppo».

ZIDANE – «Mi hanno allenato grandi tecnici come Guardiola e Zidane, so che entrambi hanno giocato in Italia. Zidane è stato molto gentile con me a Madrid e mi ha parlato molto bene dell’Italia e della Serie A».

MILAN – «Qui al Milan ci sono tanti giocatori che mi piacciono, tutti in ruoli diversi ma capaci di fare la differenza. Difficile sceglierne uno, al momento penso solo a come posso aiutare la squadra».

IBRAHIMOVIC – «Indossare il numero di maglia che ha indossato Ibrahimovic la scorsa stagione è un onore. Ne consegue maggiore pressione ma è un qualcosa che mi stimola e mi piace. Ibra è una leggenda del Milan. Giocherò con passione e mettendo in campo un bel calcio che possa far felici i tifosi del Milan».

LAVORO – «Credo che quello che apprezzeranno maggiormente i tifosi sia la mia abnegazione al lavoro, non credo che ad un giocatore di calcio basti avere talento. Spero che si divertano con le mie accelerazioni sia sulle fasce che per vie centrali».