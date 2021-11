Milan, Brahim Diaz: «Vittoria meritata. Ora battiamo il Liverpool»

Brahim Diaz, fantasista del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League: le sue dichiarazioni

Brahim Diaz, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanTv.

VITTORIA – «Sono super contento, è una vittoria meritata per quello che abbiamo fatto in campo. La meritiamo come la meritavamo all’andata».

TIFOSI – «Oggi sembrava di essere a San Siro, sono grato ai tifosi perché il sostegno dei tifosi è incredibile, si meritano questa vittoria».

GIRONE – «Adesso giochiamo l’ultima partita con una grande squadra, dobbiamo vincere così vediamo che succede. Posso già immaginare come sarà l’ambiente contro il Liverpool».

