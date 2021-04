Milan, Braida: «Mi auguro che Donnarumma resti perchè è tra i primi 3 al mondo»

Ai microfoni di QS, Ariedo Braida ha rilasciato qualche dichiarazione sulla trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma

L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di QS:

«Mi dice Donnarumma e penso al Milan, il Milan è il Milan. Mi auguro che Gigio resti perché è tra i primi 3 al mondo. Difficile trattare con Raiola? No, fa il suo lavoro. Se hai una Ferrari o una 500 (che a me piace sia chiaro), è diverso. Lui è bravissimo e ha i giocatori migliori, in più è abile a trattare.»