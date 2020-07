Milan, Capello: «Con Rangnick si perde un altro anno»

Fabio Capello, ex allenatore anche del Milan, ha parlato dell’ipotesi Rangnick sulla panchina rossonera

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, il possibile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera.

ANNO ZERO – «Rangnick non lo conosco. È un allenatore che ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce. Sarebbe un anno zero e perderebbe ancora un campionato. Pioli è riuscito a dare una mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva».