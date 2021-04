Milan, Cassano: «Benzina finita? Intanto continuano a vincere»

Antonio Cassano ritratta la sua versione sul Milan: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante sulla squadra di Pioli

Antonio Cassano ha parlato anche del Milan e di Pioli nel corso della diretta su Bobo TV. Le parole dell’ex calciatore:

«Continuiamo a dire che hanno finito la benzina, che non vincono. Ma il Milan sta vincendo e Pioli ha fatto un lavoro eccezionale a partire dalla sconfitta contro l’Atalanta. Avrebbero messo la firma per essere al secondo posto a questo punto. Il Milan sulla carta non è più forte di quelle dietro, ma sta emozionando. Le ultime prestazione sono meno buone, nonostante siano senza fenomeni continuano ad essere squadra».

