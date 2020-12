Allo stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021 tra Milan e Celtic: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Milan e Celtic si affrontano nel match valido per la 5ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Celtic 2-2 MOVIOLA

39′ Tiro di Dalot – La conclusione del terzino portoghese termina di poco a lato.

38′ Tiro di Theo Hernandez – Conclusione di sinistro del terzino francese, deviata in corner.

35′ Tiro di Calhanoglu – Conclusione direttamente dalla bandierina del 10 turco, Berkas respinge.

34′ Tiro di Castillejo – Ancora Castillejo di sinistro da ottima posizione, la sua conclusione è deviata in corner da un difensore.

29′ Occasione per il Milan – Castillejo smorza di destro e conclude al lato.

26′ Gol del Milan – Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, cross rasoterra raccolto da Rebic che lascia a Castillejo di fa 2-2 da pochi metri.

25′ Gol del Milan – Punizione magistrale del numero 10 rossonero che accorcia le distanze

17′ Occasione per il Milan – Cross dalla destra di Dalot, Hauge non trova il tempismo giusto per colpire di testa sul secondo palo.

14′ Gol del Celtic – Edouard raddoppia con un tocco leggero a scavalcare Donnarumma in uscita bassa.

10′ Tiro di Brown – In sofferenza la difesa del Milan, Brawn riceve palla e di sinistro cerca il palo lontano! Palla fuori

8′ Gol del Celtic – Errore di Krunic che non sente l’uomo e si lascia rubare palla da Rogic che agilmente supera Donnarumma.

4′ Occasione per il Milan – Hauge sfugge sulla sinistra, il suo cross è deviato in corner.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Celtic 2-2: risultato e tabellino

RETE: 8′ Rogic, 14′ Edouard, 25′ Calhanoglu, 26′ Castillejo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær (11′ Romangoli), Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Krunić; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Duarte, Calabria, Conti, Bennacer, Romagnoli, Tonali, Colombo, Saelemaekers, Brahim Díaz, D. Maldini. All.: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas, Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt, McGregor, Brown, Christie, Rogic, Frimpong, Edouard. A disposizione: Bain, Hazard, Jullien, Taylor, Al. Ajeti, Kimala, Soro, Ntcham, Henderson, Welsh. All.: Lennon.

AMMONITO: 23′ Christie

ARBITRO: Bengoechea