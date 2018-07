Milan: la società apre alla cessione di Bonucci e fissa il prezzo

Il Milan sembra ormai rassegnato alla cessione del difensore Leonardo Bonucci e fissa il prezzo del giocatore su cui sono piombati numerosi club europei.

Il Milan riflette da giorni sul futuro del difensore Leonardo Bonucci acquistato durante la scorsa estate dalla Juventus. Il clamoroso trasferimento dal club bianconero fu accompagnato da una scia di entusiasmo dei tifosi rossoneri che speravano di poter veder risorgere il club anche grazie al contributo del difensore italiano. Il rapporto tra società e giocatore, però, sembra non essere mai decollato e la stagione sportiva di Bonucci non è stata da ricordare. Dall’inizio della sessione estiva di calciomercato sembra che il difensore trentunenne possa lasciare Milano da un momento all’altro per approdare in uno dei diversi club interessati (Manchester United, Paris Saint Germain, Manchester City e Chelsea). Dopo varie indiscrezioni sul futuro del giocatore, oggi, secondo Mediaset Premium, il Milan ha aperto alla cessione fissando il prezzo del difensore a 32 milioni di euro, 10 in meno rispetto quelli pagati dai rossoneri alla Juventus. Adesso i club interessati, dunque, potranno trattare con il Milan cercando di avvicinarsi alla richiesta fissata dalla società.