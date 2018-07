Milan-Lucci, incontro fiume per Bonucci: Leo pensa all’addio, tre club su di lui

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare il Milan. Ieri incontro fiume tra l’agente Lucci e il club rossonero: City, United e PSG sul difensore

Leonardo Bonucci si allontana, ogni giorno, a piccoli passi, dal Milan. Il difensore centrale sta attraversando un momento non particolarmente sereno e non è contento del ‘trattamento’ riservatogli dal Milan che avrebbe deciso di cedere il difensore in caso di buona offerta. Il difensore e capitano del club rossonero ha iniziato a guardarsi attorno e le offerte non mancano. Ieri è andato in scena un incontro di oltre 4 ore tra l’agente Alessandro Lucci e i dirigenti rossoneri.

Si è parlato del possibile rinnovo di Bertolacci, altro assistito di Lucci, che potrebbe a sorpresa rimanere al Milan (il giocatore avrebbe convinto Gattuso) ma si è parlato soprattutto del possibile e sempre più probabile addio di Leonardo Bonucci. L’incontro è stato interlocutorio, in attesa che si chiariscano le vicende societarie. Il Milan cerca nuove plusvalenze e Leo potrebbe portare nuovo denaro nelle casse rossonere. Sul difensore ci sono Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain: i tre grandi club europei sono alla finestra e attendono un segnale per…scatenare l’inferno! Leo si allontana dal Milan. Probabile futuro all’estero per il centrale rossonero.