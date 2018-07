Bonucci si allontana dal Milan: PSG e Chelsea decise a portarlo via

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare il Milan. Su di lui è forte il pressing di Chelsea e PSG: le ultimissime notizie

Ci sono segnali, tanti, che portano Leonardo Bonucci lontano dal Milan. Il difensore e capitano rossonero, dopo un solo anno, potrebbe lasciare il club milanista. Il Milan ha bisogno di nuove plusvalenze e di nuove cessioni. Leo ha uno stipendio da top player (7,5 milioni) e ‘liberarsene’ darebbe respiro alle casse. Bisogna fare di necessità virtù, scrive Il Corriere dello Sport, e oltre a Donnarumma e Suso, anche Leo potrebbe portare un ricavo importante e per questo la sua permanenza è tutt’altro che scontata.

I grandi club in Europa cercano un nuovo difensore centrale e Leo ha tutte le caratteristiche per giocare in un grande club all’estero. Dopo aver rifiutato l’estero lo scorso anno, LB19 è pronto a una nuova svolta. Chelsea e PSG cercano un difensore con le sue caratteristiche e potrebbero tentare il Milan e lo stesso Bonucci con un’offerta molto importante. A Parigi ritroverebbe Gigi Buffon, a Londra potrebbe ritrovare Gonzalo Higuain ma anche altre vecchie conoscenze del calcio italiano come Sarri, Jorginho, Alonso, Zappacosta, Rudiger, ecc. Se lo United non si sveglia, la questione riguarderà solo PSG e Chelsea. Leo si allontana dal Milan.