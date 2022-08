Milan Chalobah, pronto il dispetto all’Inter: le ultime

Il Milan vuole fare il dispetto all’Inter e avrebbe messo nel mirino per la difesa anche Chalobah del Chelsea

I rossoneri lo valutano e cercano l’accordo coi Blues. Gli inglesi lo lascerebbero partire soltanto in caso di arrivo di Fofana, o altrimenti in prestito secco per valutarne la crescita in questa stagione. L’alternativa è Thiaw.