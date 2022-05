Milan, chance per Pobega: Pioli valiterà la sua permanenza

Pobega e la chance al Milan: mister Pioli lo valuterà in occasione del prossimo ritiro estivo per poi decidere il suo futuro

Dopo il prestito al Pordenone in Serie B, allo Spezia e al Torino in Serie A è arrivato il momento che Tommaso Pobega si giochi le sue carte al Milan.

Il centrocampista classe 1999, infatti, tornerà in rossonero e si aggregherà al raduno della squadra di Pioli il 4 luglio a Milanello. Il tecnico potrà così osservarne i progressi da vicino, per poi decidere se tenerlo in rosa definitivamente.