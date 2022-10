Furia Rosso..nera, contro il Chelsea decisivo l’arbitro: «Che furto»

Milan Chelsea è tutta la furia rossonera, la squadra di Pioli esce sconfitta dopo aver subito un enorme torto arbitrale

Il rigore dato ai Blues e il rosso a Tomori sembrano essere molto generosi. Una partita macchiata dopo poco più di 20′ e rossoneri in balia della squadra di Potter. Nonostante l’inferiorità i rossoneri hanno provato a rendersi pericolosi. La sconfitta lascia l’amaro in bocca e anche sulla Gazzetta dello Sport titolano «Che furto». Per il Milan ora è dura il passaggio del turno, ma con due vittorie avrebbe la certezza di continuare la corsa verso gli ottavi.