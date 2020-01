Milan, si complica il rinnovo di Donnarumma: partenza certa?

Si complica non poco il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan: Mino Raiola ha rifiutato le offerte dei rossoneri

Il Milan dovrà necessariamente rifondare in estate per poter allestire una squadra in grado di competere per un posto in Champions League. Per questo motivo alcuni big dei rossoneri potrebbero essere sacrificati per forze di causa maggiore e tra questi c’è Gigio Donnarumma.

Il contratto dell’estremo difensore scadrà a giugno 2021. La volontà del Milan è ovviamente quella di trovare una soluzione per un ulteriore rinnovo in tempi brevi al fine di evitare che un giocatore di tale valore possa svincolarsi tra un anno esatto, ma la strada è più che in salita. Raiola, come riporta il Corriere dello Sport, ha già rispedito al mittente l’offerta recapitatagli.