Milan, con lo scudetto arrivano anche i big: quanti incassi in caso di tricolore

In caso di vittoria dello scudetto, il Milan incasserebbe tantissimo e potrebbe puntare all’acquisto dei big

Come scrive La Gazzetta dello Sport l’eventuale scudetto del Milan potrebbe fare lievitare i ricavi e quindi le capacità di investimento del club. Nuovi grandi giocatori possono essere attratti dalla possibilità e il club avere abbastanza cassa per acquistarli e soddisfarne le richieste economiche.

Per esempio il tricolore farebbe registrare un guadagno in termini di incassi da diritti televisivi, divisi per il 50%in parti uguali, per il 30% in base ai risultati sportivi e al 20% calcolati su audience e spettatori allo stadio. Nel 30% di risultati sportivi, una quota (12%) è relativa all’esito dell’ultimo campionato. Chi vince il campionato porta a casa una ventina di milioni. Altri 3 dalla dalla possibilità di giocare la Supercoppa Italiana. Vale lo stesso per i premi Champions: una metà del marketpool, i proventi relativi ai diritti tv del Paese di riferimento, viene distribuita sulla base del piazzamento nel torneo di casa. Oltre al bonus partecipazione, al ranking storico e ai risultati che portano in casa almeno altri 40 milioni. Più difficile quantificare i bonus che potrebbero derivare dagli sponsor: da agosto 2021 a oggi sono già 26 le nuove partnership avviate dal club.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24