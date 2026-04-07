Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi

L’attacco del Milan è in piena crisi realizzativa: lo ha confermato la gara di ieri persa contro il Napoli. Inevitabili le riflessioni per l’estate

Il Milan si ferma ancora e il ko per 1-0 al Maradona conferma un problema che da settimane accompagna la squadra di Massimiliano Allegri: la produzione offensiva delle punte. I rossoneri hanno alternato ben cinque attaccanti senza riuscire a trovare nemmeno un gol, un dato che racconta bene la frenata di una squadra che ha perso tre delle ultime sei partite con lo stesso risultato. Se in autunno Allegri era riuscito a mascherare l’emergenza offensiva trovando reti alternative da altri reparti, nel 2026 la situazione è peggiorata sensibilmente. Gli infortuni e il calo di rendimento dei giocatori più attesi hanno inciso in maniera evidente, rendendo il reparto avanzato il meno continuo e il meno produttivo della stagione rossonera.

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Milan, da Leao a Pulisic: numeri troppo bassi per l’attacco

I dati parlano chiaro. Nel 2026 gli attaccanti del Milan hanno realizzato appena 8 gol in 15 giornate di campionato: 4 li ha segnati Leao, 3 Nkunku e appena 1 Füllkrug. Un bottino troppo povero per una squadra che punta a chiudere tra le prime quattro. La situazione è resa ancora più pesante dalle condizioni fisiche di diversi interpreti. Pulisic è fermo al gol del 28 dicembre contro il Verona, Füllkrug ha segnato solo contro il Lecce a San Siro convivendo per settimane con la frattura di un dito del piede, mentre Gimenez è appena rientrato dopo quasi cinque mesi di stop. Anche Nkunku è in evidente difficoltà, visto che non segna dal 3 febbraio a Bologna, con l’ultimo gol su azione che risale addirittura all’11 gennaio a Firenze. Discorso a parte per Leao, frenato da una stagione tormentata tra problemi fisici al polpaccio e pubalgia.

Attacco Milan, verso l’estate può essere rivoluzione

Guardando l’intera stagione 2025-26, il quadro non migliora. In Serie A nessun attaccante rossonero è andato in doppia cifra: Leao è fermo a 9 gol, Pulisic a 8, Nkunku a 5, Füllkrug a 1 e Gimenez ancora a 0. Numeri che spiegano perché il Milan abbia bisogno di una svolta immediata già dalla prossima sfida contro l’Udinese. Ma il tema riguarda anche il futuro. In vista della prossima stagione, infatti, il club potrebbe intervenire in modo deciso sul reparto offensivo: Fullkrug non dovrebbe essere riscattato, Nkunku appare vicino all’addio dopo una sola annata, mentre anche il destino di Leao e Pulisic resta da valutare. Per ripartire davvero, ai rossoneri servirà ritrovare i gol e probabilmente anche rifondare l’attacco.