Milan, Donarumma: «Capitano? Sempre Romagnoli. Maradona è il calcio»

Gigio Donnarumma versa il suo tributo per Diego Armando Maradona. Ecco le parole del portiere del Milan sul Pibe de Oro

Il Milan pareggia in Francia contro il Lille. Ecco le parole di Donnarumma a Sky Sport, capitano di serata.

«Ibra dà una grossa mano alla squadra ma chi subentra merita di giocare nel Milan e non lo fa rimpiangere. La sua assenza in gran parte non si sente. Essere capitano è un orgoglio, ma la fascia è di Romagnoli, domenica gliela ridò. Maradona? È il calcio, per i napoletani è tutto. La notizia mi ha sconvolto».

