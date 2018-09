Milan: ad Empoli chance per il jolly Borini nel tridente offensivo

Con Higuain fuori e Cutrone acciaccato, Gattuso potrebbe concedere un’occasione da titolare all’attaccante del Milan Fabio Borini

Stasera il Milan scenderà in campo per sfidare l’Empoli per chiudere il turno infrasettimanale valido per la 6^ giornata di campionato. Al Castellani, la squadra di Gattuso, che deve recuperare la gara contro il Genoa, cerca riscatto visto il 14° posto in classifica ed i 5 punti racimolati in quattro giornate. I rossoneri dovranno provare a ritrovare il successo senza il perno offensivo Gonzalo Higuain, non convocato a causa di un problema al flessore. A sostituire il centravanti argentino probabilmente non ci sarà neanche Patrick Cutrone, convocato ma appena rientrato dall’infortunio alla caviglia. Il tecnico calabrese, dunque, potrebbe optare per Fabio Borini che andrebbe a completare il tridente offensivo già composto da Suso e Calhanoglu sugli esterni.

Un’occasione d’oro per il giocatore giunto al Milan durante la scorsa estate che ancora non ha brillato. Il jolly della formazione milanese, impiegato in diversi ruoli nel corso della sua avventura rossonera, difatti, ha raccolto in 46 presenze solo 5 reti e otto assist da quando arrivato a Milano. La partita di stasera contro i toscani, dunque, potrebbe restituire un po’ di lustro a Borini che ha voglia di riscatto dopo le ultime stagioni sottotono.