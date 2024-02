Milan, Furlani: «Pioli è il nostro allenatore, l’ha detto anche Ibra»

Le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sul futuro della panchina rossonera. I dettagli

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato per il lancio della quarta maglia.

PIOLI – «Anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio. Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l’ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi».

CONTINUA A LEGGERE SU MILAN NEWS 24