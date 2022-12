Milan, Gabbia: «La condizione è migliorabile, stiamo lavorando per questo»

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine dell’amichevole contro l’Arsenal

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

PAROLE – «La condizione è migliorabile, stiamo lavorando per questo. Siamo ripartiti da 12 giorni circa ma penso che stiamo lavorando bene e tanto, stiamo facendo dei carichi importanti che sono diversi da quelli che facciamo durante la stagione. Ci sono cose da migliorare in questa sfida ma anche tante cose da salvare e da riguardare per arrivare il 4 gennaio nelle migliori condizioni possibili per cercare di vincere la partita a Salerno».