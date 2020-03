Milan Genoa, si torna in campo. I rossoneri non svolgeranno la rifinitura a Milanello, ma sul terreno di San Siro

Non ci sarà rifinitura a Milanello, ma il tutto si disputerà sul terreno di San Siro. Il Milan di Stefano Pioli – come riportato da Sky Sport – svolgerà l’allenamento di domani allo stadio, anziché nel centro di allenamento. La decisione è stata presa dal tecnico per poter abituare la squadra alle porte chiuse. Non solo, la scelta è stata effettuata per una questione logistica.