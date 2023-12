Milan Guirassy, l’ad dello Stoccarda: «Qui a suo agio»

Le parole di Alexander Wehrle, amministratore delegato dello Stoccarda, su Serhou Guirassy, obiettivo del Milan

Intervistato dalla BILD, l’ad dello Stoccarda Alexander Wehrle ha parlato così di Serhou Guirassy, obiettivo di mercato del Milan per rinforzare l’attacco. Di seguito le sue parole.

«Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Lo apprezza davvero. Gli interessa innanzitutto giocare a calcio e segnare gol. Serhou vuole giocare in una squadra che funzioni. Nelle discussioni e nelle chiacchiere che facciamo sottolinea più volte che si sente molto a suo agio allo Stoccarda. Permanenza in Germania? Al momento non vedo altri segnali».

