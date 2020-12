Milan, i due “adattamenti” pensati da Pioli se Tonali non dovesse farcela

Il Milan questa sera affronterà la Lazio in piena emergenza soprattutto a centrocampo: due gli adattamenti studiati da Pioli se Tonali non dovesse farcela

Il Milan questa sera affronterà la Lazio nel bigmatch della quattordicesima giornata di Serie A. Tante le defezioni per Stefano Pioli che soprattutto a centrocampo potrebbe ritrovarsi con un solo giocatore di ruolo in tutta la mediana: Rade Krunic.

L’infortunio di Bennacer e la squalifica di Kessié rende obbligatoria un tentativo in extremis di recuperare Tonali (risentimento all’adduttore) nella rifinitura di oggi. Qualora l’ex Brescia non dovesse farcela sono due le soluzioni studiate dal tecnico parmigiano per rinfoltire la linea di centrocampo.

IPOTESI CALABRIA – Una soluzione potrebbe essere quella di schierare in mediana Davide Calabria, il terzino rossonero ha giocato in quel ruolo con le giovanili ed è stato utilizzato anche da Pioli in sparute occasioni in pre-campionato. L’idea sarebbe quella di schierare al fianco di Krunic un giocatore di gamba capace di creare superiorità con gli inserimenti ma che al contempo garantisca la giusta copertura.

CALHANOGLU ARRETRATO – L’altra ipotesi, leggermente meno probabile, sarebbe quella di arretrare Hakan Calhanoglu davanti alla difesa dirottandolo dalla trequarti avversaria dove invece andrebbe a giocare Brahim Diaz. Questa soluzione, decisamente meno rischiosa rispetto a Calabria, rischierebbe però al Milan di perdere troppo soprattutto in fase di costruzione con il turco tra i giocatori più influenti in tutte le azioni da rete recenti create dal Diavolo tra campionato e coppe.