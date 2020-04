Milan, i rossoneri preparano il piano per Ante Rebic. Il club, si legge, vuole anticipare il riscatto del giocatore di un anno

Il Milan vuole assolutamente riscattare Ante Rebic, ma la dirigenza non vuole aspettare un anno. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il croato ha già convinto tutti e si vuole passare subito all’azione.

I rossoneri – si legge – vogliono anticipare i tempi del riscatto. In questo modo Rebic rimarrebbe a Milano, mentre André Silva diventerebbe di proprietà dell’Eintracht Francoforte.