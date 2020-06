Milan, il messaggio di Romagnoli: «Cercheremo di farvi emozionare»

Il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, ha lanciato un messaggio ai milanisti. Le sue dichiarazioni

Alessio Romagnoli, centrale del Milan, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi rossoneri in vista della ripresa del campionato. Il Milan, impegnato anche in Coppa Italia, spera in un finale di stagione importante. Ecco le parole del difensore e capitano rossonero.

«Ciao a tutti, questi sono giorni bellissimi perché siamo ripartiti, l’Italia è ripartita, e noi siamo tornati a fare il nostro lavoro, la nostra passione. E’ stato veramente emozionante tornare sul campo ad allenarci, adesso che sappiamo di poter finire il campionato cercheremo di fare emozionare anche tutti voi tifosi. Lo sport saprà coinvolgere le persone, noi cercheremo di rendervi partecipi. Mi raccomando, ripartiamo tutti insieme».