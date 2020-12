Milan, il regalo di Natale perfetto è già sotto l’albero: il primo posto

Il Milan vince all’ultimo istante contro la Lazio ed effettua il controsorpasso all’Inter. Il primo posto è di nuovo rossonero

La vittoria ottenuta ieri sera dal Milan contro la Lazio ha permesso ai rossoneri di effettuare il controsorpasso all’Inter tornando nuovamente al primo posto in classifica. Un successo che allunga a 25 le gare senza sconfitte in campionato dei rossoneri che, inoltre, riscrivono ulteriormente la storia segnando per la sedicesima volta almeno due reti a gara.

Altra big battuta e annata che si conclude nel miglior modo possibile per Pioli che contro la Lazio ha potuto toccare nuovamente con mano il carattere vincente dei rossoneri capaci di vincere con i denti una gara sulla carta già persa vista i tanti assenti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – Nella mente del tecnico rossonero erano diversi gli obiettivi da raggiungere nel 2020, tutti raggiunti e persino superati: «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati arrivato persino a guidare la classifica al primo posto. La differenza è questo fuoco che abbiamo e che spero resti sempre acceso».

CONSAPEVOLEZZA – Dietro i successi del Milan c’è però una consapevolezza nuova attestata non solo dalle vittorie ma anche dall’altissimo livello di alcune prestazioni individuali: «Stiamo vincendo tante partite -afferma Pioli – perché abbiamo giocatori molto forti. In diverse posizioni non cambierei i miei giocatori con nessun altro». Parole più che giustificate per chi passerà il Natale da primo della classe.