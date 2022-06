Rinnovi Maldini e Massara, iniziati i colloqui con la nuova proprietà: le ultime

Il Milan avrebbe avviato i primi colloqui per trovare l’intesa con i rinnovi di Maldini e Massara, con i contratti a scadenza a giugno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan oltre al mercato si starebbe parlando dei rinnovi di Maldini e Massara.

Con i contratti in scadenza al 30 giugno è fondamentale per i rossoneri bloccare i due dirigenti per poi tuffarsi a capofitto sul mercato e chiudere le trattative intavolate in questi mesi.